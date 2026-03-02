الكهرباء الكويتية: حريق محدود داخل محطة الدوحة الغربية

أعلنت المتحدثة الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة، نشوب حريق محدود داخل محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بسبب شظية على إحدى خزانات الوقود

وقالت المتحدثة، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار عملية التصدي لإحدى الطائرات المسيرة، سقطت شظية على إحدى خزانات الوقود داخل محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود.

وأضافت أن فرق الأمن والسلامة بالمحطة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة وخطط الطوارئ، حيث تم احتواء الحريق والسيطرة عليه، وجار استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني للتأكد من سلامة جميع الوحدات والمعدات.

وأكدت المتحدثة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصر على بعض الأضرار المادية المحدودة، فيما تستمر فرقها المختصة في متابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين، بأن منظومتي الكهرباء والماء في البلاد تعملان بشكل طبيعي، مع استمرار الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.