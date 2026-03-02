الهلال الأحمر الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 555 شخصا بعد الهجمات الإسرائيلية - الأمريكية

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل ما لا يقل عن 555 شخصا نتيجة للهجمات الإسرائيلية-الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وقال الهلال الأحمر ،في بيان إنه تم نشر أكثر من 100 ألف من عمال الإغاثة وأن أكثر من 130 منطقة تضررت بسبب الحرب.

وهاجمت إسرائيل والولايات المتحدة، مئات الأهداف في أنحاء إيران منذ أمس الأول السبت، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني ومقر عسكري وأفراد بارزين بالقيادة السياسية.

تعرضت العاصمة طهران لقصف عنيف أمس الأحد، كما قٌتل المرشد الأعلى على خامنئي أمس الأول السبت.