جيش الاحتلال يعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف «بدقة» قياديًا بارزًا في حزب الله اللبناني، وذلك خلال الضربة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «هاجم الجيش قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا بارزًا في حزب الله»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «LBC» اللبنانية، تصاعد أعمدة الدخان في السماء جراء الضربة، منوهة أنها استهدفت عمق الضاحية الجنوبية.

وقبل قليل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم «أصبح الآن هدفًا للتصفية».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن «حزب الله سيدفع الثمن غاليًا لقراره مهاجمة إسرائيل».

من جانبه، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي نداء عاجلًا إلى سكان عشرات القرى الواقعة جنوب لبنان، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عن القرى لمسافة 1000 متر – على الأقل - إلى أراض مفتوحة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إن غارات الجيش مستمرة، مضيفًا: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا إلى منازلكم!».

ونوه أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر»، بحسب ما جاء في التحذير.

وشمل النداء سكان القرى التالية: «صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل».

وفي وقت سابق، حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، من أن المواجهة العسكرية مع حزب الله قد تستمر «أياما عديدة»، مؤكدا أن الجيش انتقل من وضعية الدفاع إلى الهجوم.

وفي مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي الاثنين، قال زامير: «أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله.. لسنا فقط في الخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم»، مضيفا أن على الإسرائيليين الاستعداد لفترة قتال ممتدة.

وجاءت تصريحات زامير بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان ليل الأحد – الاثنين، في أعقاب إعلان الحزب إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

وقال الحزب إن الهجمات جاءت ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران.