أبوظبي: سقوط شظايا على مستودع أيكاد ومنشأة تجارية إثر اعتراض ناجح لطائرات مسيرة

قال مكتب أبو ظبي الإعلامي، إن «الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع عدة بلاغات؛ نتيجة سقوط شظايا على مستودع في منطقة أيكاد ومنشأة تجارية، إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرات مسيرة (درون)، مما أدى إلى وقوع أضرار بسيطة وعدم تسجيل أي إصابات بشرية».

وأهاب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية وتصف عملياتها بالشرعية في حين قوبلت بموجات تنديد على صعيد واسع.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية إن ذلك يأتي على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسئول يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

وفي السياق، تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول في المنطقة.

كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.