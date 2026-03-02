 فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام خيتافي - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 11:28 ص
فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام خيتافي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 11:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 11:20 ص

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره خيتافي مساء اليوم الإثنين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، بينما يتواجد خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للفريق الملكي على التشكيل التالي في مواجهة الليلة، حيث يقود البرازيلي فينيسيوس جونيور الخط الهجومي للفريق.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر-أرنولد.

خط الوسط: إبراهيم دياز، أوريلين تشواميني، أردا جولر، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.


