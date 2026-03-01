القيادة المركزية الأمريكية: ادعاء النظام الإيراني بمقتل 50 جنديًّا أمريكيًّا خبر كاذب

نفت القيادة المركزية الأمريكية، ما سماه إدعاء من قِبل النظام الإيراني بشأن مقتل ٥٠ جنديًّا أمريكيًّا، وقال إنه «خبر كاذب».

وأضافت القيادة المركزية، عبر حسابها على منصة إكس، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وتابعت: «يدّعي الحرس الثوري الإيراني إصابة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ. خبر كاذب.. لم تُصب أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. الأسطول الأمريكي يعمل بكامل طاقته».

واستكملت: «يدّعي النظام الإيراني وقوع أضرار جسيمة في عدة قواعد أمريكية.. خبر كاذب.. الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية كانت طفيفة ولم تؤثر على سير العمليات».

🚫 يدّعي النظام الإيراني قتل ٥٠ جندياً أمريكياً. خبر كاذب.



✅ لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف القوات الأمريكية.



🚫 يدّعي الحرس الثوري الإيراني إصابة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ. خبر كاذب.



✅ لم تُصب أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. الأسطول الأمريكي يعمل بكامل طاقته.… pic.twitter.com/W2dOn1YmL0 — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) February 28, 2026

وتعيش المنطقة، على وقع تصعيد عسكري بدأ بهجوم عسكري إسرائيلي أمريكي على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات عسكرية على إسرائيل واستهداف مواقع عسكرية أمريكية.

ومثّل التطور الأكثر أهمية، في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني على خامنئي، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من طهران في هذا الشأن. علمًا بأن مسئولين إيرانيين تحدثوا قبل تصريح ترامب بأن المرشد الإيراني بخير.