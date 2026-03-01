ألفاريز يمنح أتلتيكو مدريد فوزًا قاتلًا أمام أوفييدو في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد انتصارًا صعبًا على مضيفه ريال أوفييدو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “إستاديو كارلوس تارتيري”، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

وظلت المباراة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، في ظل صمود دفاعي من أصحاب الأرض ومحاولات متكررة من أتلتيكو لكسر الجمود.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، نجح جوليان ألفاريز في خطف هدف الفوز القاتل، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراكز المتقدمة.

وبهذا الانتصار، ارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما واصل ريال أوفييدو معاناته في قاع الترتيب، حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الأخير.