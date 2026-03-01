أكدت وزارة الطيران المدني، استمرار المتابعة الميدانية لحركة التشغيل بالمطارات المصرية، في ضوء الاضطرابات الأخيرة والتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، والتي ترتب عليها إغلاق المجال الجوي لعدد من الدول المجاورة.



وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمطار مطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام حركة التشغيل وفق الخطط المعتمدة عقب الأحداث الجارية، وذلك برفقة المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.



وأكدت الوزارة استمرار التنسيق المباشر والمكثف مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان السلامة الجوية، ومتابعة المستجدات أولًا بأول للتعامل الفوري معها، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).



وفيما يتعلق بحركة السفر أمس، وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الرحلات المخطط تشغيلها من مطار القاهرة إلى وجهات دول الخليج العربي بلغ 116 رحلة، تم تشغيل 69 رحلة منها، بينما أُلغيت 47 رحلة.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي 12 رحلة دولية محولة، في حين استقبلت المطارات المصرية الأخرى "سفنكس، الإسكندرية، الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر" ، 10 رحلات دولية محوّلة، نتيجة إغلاق المجالات الجوية ببعض الدول المجاورة.



وفي هذا السياق، وجه وزير الطيران بتوفير جميع التسهيلات اللازمة والدعم اللوجستي للركاب، وضمان استمرار الحركة الجوية بكفاءة وسلاسة، مع تخصيص فرق عمل لتقديم مختلف الخدمات دون التأثير على جدول التشغيل المعتاد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية، وضمان راحة الركاب المتأثرين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.



وشددت الوزارة في ختام بيانها على أنها تواصل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام الحركة الجوية ومتابعة التطورات بشكل مستمر، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تأمين حركة السفر والحفاظ على سلامة وراحة جميع الركاب.