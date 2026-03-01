حزب مستقبل وطن يُشيد بالموقف المصري تجاه التصعيد العسكري الأخير بالمنطقة

أشاد حزب مستقبل وطن، بالموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط، وأدان استهداف دول عربية شقيقة في خضم الأزمة المشتعلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأكد الحزب أن الموقف المصري يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

كما أكد الحزب، اصطفافه مع كافة القوى الوطنية خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الإجراءات والتحركات التي تهدف لحماية الأمن القومي المصري.

ودعا الحزب، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري، مشدداً على أن الحلول العسكرية لن تزيد المنطقة إلا تعقيداً واضطراباً.

وأعرب الحزب، عن تقديره واعتزازه بالموقف المصري المشرف من الأزمة التي تمر بها المنطقة وثباته تجاه القضايا العربية، وبقدرة القيادة السياسية على صون السيادة الوطنية وضمان استقرار البلاد في ظل هذه المرحلة الدقيقة من الصراعات الإقليمية.

وأوضح الحزب، أن الموقف المصري يرتكز على عقيدة راسخة ترفض المساس بسيادة الأشقاء وتدعو لضبط النفس لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب، خاصة أن ما يجري الآن يفرض ضغوطاً هائلة على الإقتصاد العالمي، وعلى إستقرار سلاسل الإمداد مما يتطلب تكاتفاً دولياً لإحتواء الموقف.