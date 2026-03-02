 دوي انفجارات بطهران.. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على تهديدات نظام المرشد - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 5:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

دوي انفجارات بطهران.. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على تهديدات نظام المرشد


نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 4:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 4:52 ص

القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء إجراءات حاسمة القضاء على التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني وسماع انفجارات في انفجارات مدوية تهز طهران وكرج.
أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بسماع «انفجارات مدوية» في محيط مدينة كرج، بالإضافة إلى أخرى تسمع في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها تتخذ في الوقت الراهن «إجراءات حاسمة»، من أجل القضاء على التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني.
وفي سياق متصل، أكدت قناة «الجزيرة» وقوع سلسلة من الغارات الجوية التي تستهدف المنطقة الغربية من طهران، لافتة إلى استمرار دوي الانفجارات في العاصمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك