القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء إجراءات حاسمة القضاء على التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني وسماع انفجارات في انفجارات مدوية تهز طهران وكرج.

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بسماع «انفجارات مدوية» في محيط مدينة كرج، بالإضافة إلى أخرى تسمع في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها تتخذ في الوقت الراهن «إجراءات حاسمة»، من أجل القضاء على التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني.

وفي سياق متصل، أكدت قناة «الجزيرة» وقوع سلسلة من الغارات الجوية التي تستهدف المنطقة الغربية من طهران، لافتة إلى استمرار دوي الانفجارات في العاصمة.





U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026