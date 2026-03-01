الحرس الثوري الإيراني: سنبدأ في أي لحظة الهجوم الأعنف في تاريخنا على إسرائيل والقواعد الأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، عن الاستعداد لشن الهجوم «الأعنف» في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وقال قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي في بيان: «ستبدأ في أي لحظة من الآن عملية هجومية هي الأعنف في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية».

ونعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

وقالت في بيان: «تتقدم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمقر المركزي لخاتم الأنبياء بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني والأمة الإسلامية في استشهاد المرشد الأعلى، آية الله خامنئي».

وأضافت أن «الإرث الثمين لذلك القائد والمعلم للشعوب الحرة في العالم، هو النور الهادي للأمة الإيرانية الشجاعة والبطولية والقوات المسلحة المنتقمة».

وتابعت: «لا تزال ذكرى ذلك المقاتل الذي لا يقهر بمثابة نور هادٍ وداعم للوحدة الوطنية، وتضحيته ومثابرته تلهم الجميع، وأولئك الذين يقاتلون ضد الظلم».

واختتمت: «سنجعل أعداء هذه الأمة، وخاصة أمريكا المجرمة والنظام الصهيوني الشرير، يندمون على ذلك بقوة، وسنواصل مسيرة ذلك القائد الحكيم والقوي حتى آخر قطرة دم واستسلام الأعداء».

وأعلن التلفزيون الإيراني، قبل قليل عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، بأن الحكومة الإيرانية قررت إعلان الحداد في شتى أنحاء إيران لمدة 40 يوما، كما أعلنت عن تعطيل العمل بقرار إقرار «7 أيام عطلة» حدادا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.