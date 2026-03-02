أفادت قناة «العربية»، بوقوع انفجارات عنيفة في منطقة جرف الصخر الواقعة جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وفي السياق ذاته، نقلت «الجزيرة» عن مصادر أمنية عراقية تأكيدها لوقوع ضربة جوية استهدفت منطقة جرف الصخر.

وأوضح مصدر أمني لـ «الشرق» أن منطقة جرف النصر في محافظة بابل تعرضت لثلاث غارات جوية، لافتا إلى جرف النصر تعد منطقة انتشار الحشد الشعبي.

وأكد المصدر الأمني لـ «الشرق» أن القصف استهدف مقار الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر.

وفي سياق متصل، أفادت قناة «الجزيرة» ، بسماع دوي صفارات الإنذار تدوي في دولة الكويت.

وأفادت قناة الميادين صباح الاثنين أن منطقة جرف النصر، الواقعة شمال محافظة بابل، استُهدفت ثلاث مرات من قبل العدو الصهيوني والأمريكي.