الاحتلال يمنع أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته محافظة القدس مساء اليوم، المسجد الأقصى المبارك خاليا من المصلين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى، صباح اليوم، وأجبرت المصلين على مغادرته.

وفي السياق، ذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أغلقت مساء اليوم عددا من الحواجز العسكرية في القدس، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند مداخل ومخارج المدينة.

وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي جيب ورأس بدو العسكرييْن بشكل كامل أمام حركة المواطنين، كما أغلقت حاجز جبع أمام حركة الخروج، مع السماح بالدخول فقط، فيما سُمح بالمرور للمشاة فقط عبر حاجز قلنديا، وذلك من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وأن الدخول اقتصر على حاملي تصاريح العلاج السارية ومرافقيهم، إضافة إلى المواطنين الدائمين في منطقة التماس، وحالات لمّ الشمل، والمواطنين المقدسيين.

وبينت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القيود المتواصلة المفروضة على حركة تنقل المواطنين في محيط المدينة