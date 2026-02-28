ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها

أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري، الجمعة، أن شركة "بي إم دبليو" ستستدعي أكثر من 330 ألف سيارة حول العالم بسبب مخاوف من خطر اندلاع حريق، في ثاني عملية استدعاء للعلامة التجارية خلال أقل من شهر.

وأوضحت الهيئة أن حوالى 337 ألف سيارة، بينها 29 ألفا في ألمانيا، وتشمل خمسة طرازات مختلفة، "قد تكون معنية" بالمشكلة المرتبطة بالسلامة، والتي تتعلق بتركيب غير صحيح لأسلاك لوحة العدادات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشمل الاستدعاء طرازات "i5" و"5" و"M5" و"i7" و"7" المصنّعة بين يونيو 2022 وديسمبر 2025، بحسب تفاصيل نُشرت على موقع الهيئة.

وأكدت أنه لم تُسجّل حتى الآن أي حوادث مرتبطة بهذا الخطر.

فيما أكد ناطق باسم "بي إم دبليو" أرقام الاستدعاء في ألمانيا، لكنه لم يتمكن من تأكيد الأرقام العالمية التي نشرتها الهيئة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الشركة أنها ستستدعي مئات آلاف السيارات حول العالم بسبب خطر محتمل لحدوث شرارة في بادئ تشغيل المحرك قد تؤدي إلى حريق.

وكانت "بي إم دبليو" استدعت في أواخر 2024 حوالى 1,5 مليون مركبة بسبب خلل في نظام المكابح، ما اضطرها لخفض توقعاتها لأداء ذلك العام.