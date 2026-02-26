شراكة بين تويوتا وتري هاوس لتبسيط تركيب شواحن السيارات الكهربائية المنزلية

أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية الدخول في شراكة مع شركة تصميم الحدائق والخدمات المنزلية تري هاوس لتسهيل عملية شراء وتركيب شواحن السيارات الكهربائية المنزلية لعملاء تويوتا ولكزس في الولايات المتحدة.

ستوفر تري هاوس خدمة تركيب متكاملة لشواحن المستوى الثاني المنزلية، تشمل تصميم المشروع، والحصول على التراخيص، والتركيب من خلال فنيين كهربائيين مرخصين. ويمكن للعملاء الحصول على عروض أسعار التركيب خلال 48 ساعة باستخدام تقنية التحديد الافتراضي من تري هاوس، وإتمام عملية التركيب بزيارة منزلية واحدة.

في الوقت نفسه ستتضمن جميع موديلات 2026 من سيارات تويوتا ولكزس الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، وما بعدها، كابل شحن منزلي ثنائي الجهد (120 فولت/240 فولت) يدعم الشحن من المستوى الأول والثاني. كما يمكن للعملاء اختيار شاحن سلكي من المستوى الثاني متوفر عبر شركة تري هاوس.

وأوضحت تويوتا أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين تجربة امتلاك السيارات الكهربائية مع تزايد الإقبال عليها وازدياد أهمية الشحن المنزلي.

ويهدف هذا التعاون إلى تبسيط عملية التركيب، وتقليل التعقيدات، والمساهمة في تسريع انتشار السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.