أحمد موسى ينعى الإذاعي فهمي عمر: اتفقنا على اللقاء لكنه لن يتم

نعى الإعلامي أحمد موسى الإذاعي الكبير فهمي عمر، الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 98 عامًا، بمسقط رأسه في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، مؤكدًا أن الراحل كان أحد أبرز رموز الإعلام والإذاعة المصرية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن علاقة شخصية متميزة جمعته بالراحل، مضيفًا: «على المستوى الشخصي كانت تربطني به علاقة قوية للغاية».

وأوضح أنه فور تلقيه خبر الوفاة حاول الاتصال به هاتفيًا للاطمئنان عليه، إلا أن شخصًا آخر رد على الهاتف، ليدرك حينها نبأ رحيله، قائلًا: «كان يرد عليّ بنفسه دائمًا، أو يعاود الاتصال لاحقًا، لكن هذه المرة رد شخص آخر، فعرفت فورًا وقلت: البقاء لله».

وأشار إلى أنه أجرى حوارًا مع الإذاعي الراحل قبل نحو ثلاث سنوات في برنامجه، لافتًا إلى استمرار التواصل بينهما، حيث كان يلجأ إليه لاستشارته في العديد من الأمور، مضيفًا: «كنا دائمًا على تواصل، أستمع إلى نصائحه وآخذ رأيه في أشياء كثيرة».

وأكد موسى أن فهمي عمر كان محبًا لوطنه ومخلصًا في رسالته الإعلامية، قائلاً: «نفتخر بهذا الإعلامي الكبير وشيخ الإذاعيين، الذي ظل طوال عمره محبًا لبلده».

وكشف أن الراحل كان يحرص على تقديم النصح له باستمرار، قائلًا: «كان يقول لي: طالما رسالتك واضحة ومن أجل بلدك، فلا تلتفت لمن يهاجمك أو يسيء إليك، لا تنظر إلى الخلف».

وأوضح موسى أن لقاءً كان مقررًا جمعه بالراحل في 13 فبراير الجاري، لتصوير حلقة من داخل قريته، إلا أن التعديل الوزاري حال دون ذلك. وأضاف: «كنت سأذهب إلى جامعة سوهاج لحضور ندوة عن الكتاب، ثم نتوجه في اليوم التالي لتصوير الحلقة معه، لكنه نصحني بعدم ترك البرنامج في هذه الأيام، مؤكدًا أن وجودي على الهواء أهم للمشاهدين في ظل الظروف الراهنة».

وتابع: «اتفقنا على أن يتم اللقاء، لكنه لقاء لن يتم».

ووصف موسى الإذاعي الراحل بأنه «عملاق لا يُسمع عنه إلا كل خير»، مشيرًا إلى أن معرفته به تعود إلى سنوات الشباب من خلال برنامجه الرياضي الشهير.

وأضاف أن فهمي عمر يُعد مؤسس التحليل الرياضي الإذاعي في مصر، موضحًا: «كان الناس ينتظرون فقرة (ربع ساعة رياضة) ليجلسوا أمام الراديو ويستمعوا إلى تحليله لما يدور في الساحة الرياضية».

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الراحل كان عضوًا بمجلس إدارة نادي الزمالك، لكنه لم يكن يُظهر انحيازًا، قائلاً: «كان يحب كل الأندية، الأهلي والمحلة والإسماعيلي وغيرهم، وكان هذا هو فهمي عمر».