البترول: شركة الشرق الأوسط للصهاريج تدرس إطلاق مشروع لتداول البوتاجاز وتخزينه بسعة 80 ألف طن بالإسكندرية

تدرس شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب) تنفيذ مشروع إنشاء تسهيلات لتداول وتخزين البوتاجاز بسعة 80 ألف طن بالإسكندرية.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة "ميدتاب" تمتلك فرصًا كبيرة لتنمية أنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لخطوط الأنابيب والمستودعات والتسهيلات الخاصة بتداول البترول الخام والبتروكيماويات ومنتجاتهما، بما يدعم تعظيم الاستفادة من قدرات الشركة وفتح مجالات عمل جديدة.

وأضاف الوزير، خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، أن الدور المتنامي للشركة في تنفيذ المشروعات المتنوعة يتطلب الاستمرار في تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال التدريب المستمر للعاملين ورفع كفاءة الكوادر بشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.

ووجه الوزير، بإعداد تصور متكامل للخطة الخمسية المقبلة للشركة، يسهم في تحقيق نمو مستدام في حجم الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية، عبر التوسع في المشاركة بمشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول، ورفع كفاءة الأصول الحالية وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب تبنّي أحدث النظم التكنولوجية في تشغيل وإدارة خطوط الأنابيب ومنظومات التخزين.

من جهته، أشار المهندس حسانين محمد، رئيس شركة «ميدتاب»، إلى ارتفاع ملحوظ في حركة تداول المنتجات البترولية عبر رصيف الشركة بميناء الدخيلة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت الكميات المتداولة خلال عام 2025 حاجز 5 ملايين طن من السولار، ووقود الطائرات، ومنتج الستيرين، أحد منتجات البتروكيماويات، وغيرها، وبلغ إجمالي عدد الناقلات 180 ناقلة.

وأضاف أن الشركة عقدت شراكات جديدة لتنويع أنشطتها، من بينها المساهمة في تأسيس شركة «مدى» لتطوير شحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، ممثلًا في تحالف إنفينيتي/حسن علام، إلى جانب شركة مصر للبترول، والتي تستهدف التوسع في إنشاء 510 نقاط شحن خلال 5 سنوات.

وأكد مشاركة الشركة الفاعلة في تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال استقبال شحنات المنتجات البترولية عبر الرصيف البحري للشركة، وضخها إلى السوق المحلية عبر الشبكة القومية لخطوط نقل المنتجات البترولية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من معامل التكرير، وتسريع وتيرة الشحن والتفريغ لمنتجات معمل تكرير «ميدور»، وتأمين إمدادات الزيت الخام لمعمل «ميدور» لتكريره.

وأكد رئيس «ميدتاب» أن الشركة أولت اهتمامًا خاصًا بمجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تحقيق 60 ألف ساعة عمل آمنة، وتدريب الأعضاء الفنيين بلجنة سلامة العمليات على برنامج (PSM System Foundation)، فضلًا عن تجديد شهادة صلاحية الموقع لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق لتسهيلات ميناء الدخيلة.

كما أشار إلى حرص الشركة على المشاركة الفعالة في مشروعات المسئولية المجتمعية، حيث ساهمت في مبادرة «حياة كريمة» لدعم قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، ودعم مستشفيات جامعة المنيا، والمساهمة في توفير المستلزمات العلاجية للمراكز الطبية بقطاع البترول