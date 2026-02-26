 إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة استثنائيا حتى الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 5:30 م القاهرة
إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة استثنائيا حتى الثلاثاء المقبل

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 5:12 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 5:12 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بشكل استثنائي على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء المقبل 3 مارس، وذلك تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل.

وذلك عبر الرابط التالي:
moe-register.emis.gov.eg

وتناشد الوزارة باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبيل يوم الثلاثاء المقبل باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.

