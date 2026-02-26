إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة استثنائيا حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بشكل استثنائي على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء المقبل 3 مارس، وذلك تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل.

وذلك عبر الرابط التالي:

moe-register.emis.gov.eg

وتناشد الوزارة باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبيل يوم الثلاثاء المقبل باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.