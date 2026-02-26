الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مزيد من المساعدات للصومال لمواجهة أزمة نقص الغذاء

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص مساعدات إضافية بقيمة 63 مليون يورو (74 مليون دولار) للمجتمعات المعرضة للخطر في الصومال التي تعاني من النزاع والنزوح وارتفاع أسعار الغذاء والجفاف.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيانها أن "تمويل الاتحاد الأوروبي سيعطي الأولوية لخدمات الصحة والتغذية المتكاملة المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج سوء التغذية الحاد والشديد، والمساعدة النقدية الطارئة، والمياه، والصرف الصحي، والحماية، والتعليم في حالات الطوارئ".

وأضافت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 750 مليون يورو للصومال منذ عام 2017.

وحسب المفوضية فإن 6,5 ملايين شخص -أي نحو واحد من كل ثلاثة صوماليين- يواجهون الجوع، بينما يواجه حوالي 1,85 مليون طفل دون سن الخامسة خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد.