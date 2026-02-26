أحمد موسى عن انتقاد مسلسل «صحاب الأرض»: هي مش الإبادة حصلت؟ هل فيه شيء مش حقيقي؟

قال الإعلامي أحمد موسى إن مسلسلي «صحاب الأرض» و«رأس الأفعى»، المعروضين ضمن الموسم الرمضاني 2026، أثارا ردود فعل غاضبة، معتبرًا أن «المتضررين منهما هم الإسرائيليون وجماعة الإخوان».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مسلسل «صحاب الأرض» «عامل في إسرائيل وجع»، على حد تعبيره، متسائلًا: «هو المسلسل قال معلومات مش حقيقية؟ هي الإبادة مش حاصلة؟ هل عمل لقطة مش موجودة في غزة؟»، قبل أن يؤكد: «كلها حقيقية».

وأشار إلى ما وصفه بالتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلًا عن قصف المستشفيات، قائلًا: «كلنا شهود على دا»، وموجهًا التحية إلى صناع العمل وأبطاله، مضيفًا: «عاملين روعة وسيناريو هائل».

وتابع: «اللي يتفرج على "صحاب الأرض" يشوف بالضبط اللي إحنا شفناه»، في إشارة إلى الأحداث التي يتناولها العمل.

وتطرق موسى إلى مشهد إدخال شخصية الطبيبة «سلمى»، التي تجسدها الفنانة منة شلبي، أحد الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، قائلًا: «مين اللي دخل الجهاز ده؟ إحنا رجالتنا»، لافتًا إلى تأكيد عدد من الأشخاص حدوث واقعة مشابهة على أرض الواقع. وأضاف: «هي دي الوقائع اللي محدش يقدر يشكك فيها ويقول ما حصلتش».

وعلى صعيد آخر، تحدث عن مسلسل «رأس الأفعى»، الذي يُعرض ضمن الموسم نفسه، قائلًا: «محدش يدي أمان لأي إخواني على الإطلاق، الإخوان دايمًا قدامهم الحكم والسلطة وبيبحثوا عنها».

وأشار إلى ما وصفه بمخاوف داخل الجماعة بشأن تنفيذ أحكام الإعدام على بعض قياداتها، مضيفًا: «يا ريت.. وليه لأ بعد رمضان؟ دي مسألة ردع، لأن طول ما القيادات دي موجودة هو حاطط عينه إنه راجع».

وأكد موسى أن الجماعة «تنظيم إرهابي، زي ما أنتم شايفين كل يوم»، على حد قوله، مضيفًا: «تأكدوا تمامًا إن الاتنين دول، "رأس الأفعى" و"صحاب الأرض"، مزعلين الإسرائيليين والإخوان».

وأكد أن الموسم الرمضاني هذا العام يشهد أعمالًا درامية متميزة، قائلًا: «السنة دي في دراما ليها دور كبير في الوعي والتوعية وتحذير الناس».