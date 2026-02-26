قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الخميس، إن تصريحاته التي ألمح فيها إلى أن إسرائيل يمكنها السيطرة على جزء كبير من الشرق الأوسط خلال حديث عن "حدود أرض الميعاد التوراتية"، "أُخرجت من سياقها".

وكان هاكابي، قد قال خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي، ومذيع البودكاست الشهير تاكر كارلسون: "حقًا في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن التقاليد التوراتية، تمنح إسرائيل الحق في أراض، تمتد على جزء كبير من المنطقة، وتابع قائلا إنه لايرى بأسا، في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مستندا في ذلك إلى تفسيرات دينية، و"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات"، حسب قوله.

وأوضح هاكابي أن ما فعله كارلسون "غير أمين على الإطلاق"، مضيفا: "حرف جوابي بعناية وبطريقة استراتيجية ليصنع رواية زائفة تماما"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال هاكابي، إنه أرسل النص الكامل للمقابلة إلى عدد من القادة العرب في المنطقة بعد موجة الانتقادات الواسعة التي نشبت عقب نشر تصريحاته.

في سياق متصل، قال هاكابي إنه لا يتوقع أن يعاقب الرئيس دونالد ترامب نظره الإسرائيلي لإسحاق هرتسوج إذا رفض العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضايا التي يحكم فيها.

وأوضح هاكابي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس الإسرائيلي "رجل طيب وجيد، وله الحق في أن يأخذ وقته لاتخاذ القرار" بعدما طالبه ترامب مرارا بالعفو عن نتنياهو.