في كل موسم رمضاني يتجدد سباق نسب المشاهدة، وتتصاعد معه بيانات "الأعلى مشاهدة" و"الترند رقم واحد"، لكن هذه المرة، لم يأت الجدل من عمل درامي، بل من تعليق ساخر كتبه السيناريست تامر حبيب، فتح باب النقاش حول مصداقية الأرقام المتداولة.

حبيب نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك منشورا قال فيه متهكما: "سكت الجميع ثم تكلم الحمار ثم قال (أنا أعلى نسبة مشاهدة)".

المنشور أثار تفاعلا واسعا، واعتبره البعض نقدا مبطنا لفنان بعينه.

وعاد حبيب بمنشور ثانٍ أوضح فيه مقصده، مؤكدا أن حديثه لا يستهدف شخصا بعينه، وجاء فيه: "طيب للتوضيح، وبعد ما صديق وزميل عزيز بعت لي وعاتبني علشان اتقال له إن هو المقصود بالبوست اللي نزلته من شوية بخصوص موضوع أعلى نسبة مشاهدة، أحب أوضح وأكد إني والله العظيم ما قصدت حد بعينه، ولا بألقح على أي فنان بالكلام، أنا بأتكلم في العموم، وأظن كل البشرية بقالها سنين وسنين بتنتقد كل صناع المسلسلات كل سنة، وكل واحد فيهم بيقول أنا أعلى نسبة مشاهدة".

وتابع: "بصراحة لما لقيت ناس ما أعرفش إن ليها مسلسل بيتعرض أصلا بيقولوا نفس الجملة الكليشيه، ومن كتر الجملة ما بوخت وسخفت، كتبت البوست ده".

وأردف: "لكن مرة ثانية بأكد للجميع بشكل عام، وللصديق والزميل اللي مش عايز أقول اسمه احتراما ليه، ولأنه بجد بقي عامل نسبة مشاهدة عالية جدا وأنا عارف ده بعيد عنه خالص، وجب التوضيح، وآسف لو الإيفيه أو هزاري كان تقيل".

ثم استطرد: "للأسف عمري ما مسحت بوست أنا كتبته قبل كده، وألف مبروك لكل الزملاء والأصدقاء اللي بذلوا مجهود وعملوا مسلسلات بشكل عام، واللي عملوا مسلسلات احترمتنا واحترمت عقولنا لأنهم احترموا نفسهم واحترموا فنهم، حتى لو ما جابوش أعلى نسبة مشاهدة".