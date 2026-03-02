منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، المصلين من أداء صلاة التراويح داخل المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي بعد إغلاق أبوابه وتفريغه من المصلين بذريعة “الأوضاع الأمنية”.

ووفق محافظة القدس، فقد منع الاحتلال الفلسطينيين من التواجد في المسجد الأقصى، وحرمهم من الصلاة فيه.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية، عبر إغلاق الحواجز العسكرية والبوابات ومداخل المدن والبلدات.

ومنذ أمس السبت، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى بالكامل، وأجبرت المصلين على مغادرته فورًا، تحت ذريعة إعلان حالة الطوارئ، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ويأتي إغلاق المسجد الأقصى في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والدينية، ما يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الوضع القائم في المسجد، وإمكانية استغلال أجواء الحرب لفرض وقائع جديدة قد يصعب التراجع عنها لاحقًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.