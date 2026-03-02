حركة الجهاد تعلن اغتيال قائد جناحها العسكري في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، اغتيال قائد جناحها العسكري "سرايا القدس" في لبنان خلال ضربة إسرائيلية.

وأعلنت حركة الجهاد استشهاد أدهم عدنان العثمان، قائد جناحها العسكري "سرايا القدس" في لبنان، بضربة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب وكالة معا الفلسطينية .

ونعت الحركة العثمان (41 سنة) "قائد سرايا القدس في الساحة اللبنانية"، مشيرة إلى أنه "ارتقى إثر العدوان الصهيوني الغادر الذي طال ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم الاثنين".

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 70 هدفا لحزب الله في لبنان منذ الليلة الماضية.