قالت الفنانة بشرى إن فيلم "678" أنتجته عام 2010 لأنها تعرضت لأنها تعرضت لمواقف تحرش في المواصلات العامة والشارع وخلال العمل الفني.

وأضافت عبر برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن هذه الحوادث بدأت منذ طفولتها، كاشفة عن 3 لم تنساهم، حيث تعرضت لموقف تحرش خلال استقلالها الميكروباص في أثناء ذهابها لدرس.

وتابعت: "كان هناك شخص يبدو أنه مختل، مد يده عليّ وكنت صغيرة جدًا، بين الصف الابتدائي والأولى الإعدادي، فصرخت حتى تدخل السائق، وكانت هناك نساء شتموه وضربوه، وأنا نزلت أجري.. ظهر شخص من زملاء الدرس ونجدني، وبعد ذلك أهلي رفضوا أن أذهب للدروس وحدي".

وتحدثت عن حادثة ثانية وقعت خلال ذهابها لتعلم البيانو، قائلة إنها تعرضت لمحاولة تحرش من شخص في أحد شوارع القاهرة، وكانت وقتها في نفس العمر تقريبًا، ولكن فرت منه سريعًا، حيث إنها كانت ماهرة في الجري.

ولفتت إلى أن تعرضها لمحاولات التحرش لم تتوقف عند الطفولة، بل استمرت في مجال عملها الفني مرة من منتج وأخرى من صحفي، ذاكرة موقف محاولة استدراجها من منتج كان معروفًا من قبل، ما جعلها اضطررت للهرب إلى الحمام لتتصل بأحد أصدقائي ليأتي على الفور، موضحة أنها شعرت بالخطر قبل أن تتطور الأمور، واستطاعت الفرار.

وأكدت أن تصوير فيلم " 678" شهد أيضًا مواقف تحرش حيث كانت التجمعات الكبيرة في بعض المشاهد بدون تحكم كامل على سلوكيات الحضور نظرًا للتجمهر، قائلة إن المخرج محمد دياب تدخل شخصيًا في أحد مشاهد التجمهر لضمان حماية الفنانات، والشرطة دعمتهن وقتها بشكل كبير لإيقاف هذه التعديات.



