مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 12:51 ص

كشفت الفنانة بشرى عن أكثر الأعمال التي شعرت بالندم تجاهها في مسيرتها الفنية، مؤكدة أن ندمها الأكبر كان على مشاركتها في فيلم مستر آند مسز عويس، وليس فيلم أولاد حريم كريم كما يعتقد البعض.

وتحدثت بشرى عن توجهها الفكري بطريقة ساخرة، قائلة: «لا رأسمالية ولا اشتراكية.. دي مهلبية».

وجاءت تصريحاتها خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المذاع عبر قناة النهار، حيث ردّت على سؤال بشأن موقفها من زواج ابنها عرفيًا، قائلة: «مش عايزاه يتجوز أصلًا».

كما أوضحت أنها تفضّل التعاون مع المخرج محمد سامي على حساب مروان حامد، مرجعة ذلك إلى تجربتها السابقة مع سامي، وما لمسته من تفاهم في العمل بينهما.

واختتمت اللقاء بروح مرحة، قائلة ممازحة مقدمة البرنامج: «أكتر حاجة ندمانة عليها البرنامج ده.. إني جيت معاكي الحلقة دي في برنامج أسرار».

