اعتقال طيار أمريكي سابق من مدربي إف-35 بتهمة التآمر لمساعدة الجيش الصين

ألقي القبض على طيار مقاتلات سابق في سلاح الجو الأمريكي، يتمتع بخبرة تتجاوز عقدين في أنظمة إيصال الأسلحة النووية والطائرات، بما في ذلك مقاتلات الشبح المتقدمة من طراز F-35، ووجهت إليه تهمة التآمر لمساعدة الجيش الصيني.

وجرى اعتقال جيرالد إيدي براون جونيور، البالغ من العمر 65 عاما، يوم الأربعاء في جيفرسونفيل بولاية إنديانا، ووجهت إليه تهمة انتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة؛ لتقديمه تدريبا لطيارين في سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.

وقال لي روس، المدير التنفيذي لمكتب المشاريع الخاصة في مكتب التحقيقات الخاصة بسلاح الجو الأمريكي، في البيان: "إن تقديم تدريب عسكري أمريكي لخصومنا يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقبل تقاعده برتبة رائد عام 1996، خدم براون، لمدة 24 عاما في سلاح الجو الأمريكي.

وجاء في البيان: "خلال مسيرته العسكرية، قاد براون وحدات حساسة كانت مسئولة عن أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وقاد مهمات قتالية، وعمل مدرب طيارين مقاتلين ومدرب محاكاة على مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والهجومية".

وأضاف البيان، أنه قاد طيفا واسعا من الطائرات النفاثة، من طراز F-4 فانتوم التي تعود إلى حقبة حرب فيتنام، وصولا إلى الطائرات الأحدث مثل F-15 وF-16.

وبعد تقاعده، عمل براون، في قيادة طائرات شحن تجارية، قبل أن ينضم إلى شركتين أمريكيتين متعاقدتين مع وزارة الدفاع، حيث عمل مدربا على أجهزة محاكاة الطيران لتدريب طيارين أمريكيين على قيادة مقاتلة الشبح F-35 وطائرة الهجوم A-10، وفقا للبيان.

ونفى الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أن المسئولين الأمريكيين كانوا على علم بأنشطته، وأنه كان يدرب طيارين مدنيين فقط في وقت كان فيه قطاع الطيران الصيني يشهد ازدهارا.