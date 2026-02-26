قطب أعمال فلبيني: الصين شريك محتمل في مشروع غاز

قال رجل أعمال فلبيني بارز، إن الشراكة مع الصين قد تكون خيارا مطروحا في تطوير حقل غاز جديد بمنطقة بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الدولتان على السيادة البحرية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "بي إكس بي إنرجي" الفلبينية، مانويل بانجيلينان، للصحفيين أمس الأربعاء: "وجهة نظري الشخصية هي أننا ينبغي علينا أن ننخرط مع الصين"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "انظروا إلى ما فعله مارك كارني من أجل كندا".

وصعدت أسهم شركة "بي إكس بي إنرجي"، اليوم الخميس، بأكثر من 13%، وهو أكبر ارتفاع لها خلال شهر، إذ تجاوز حجم التداول 400% من المتوسط ​​اليومي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.