الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية وصناعية في إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف عدد من المواقع العسكرية والصناعية في إسرائيل، في إطار الموجتين الثالثة والرابعة من عملية "وعد صادق 4".

وقال الحرس الثوري في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية قاعدة رامات ديفيد الجوية، إضافة إلى وزارة الحرب في منطقة هكريات.

كما أعلن استهداف مجمّعي بيت شمس بيت شمس وأشدود أشدود للصناعات العسكرية.

وأكد البيان أن الموجتين الثالثة والرابعة تنفذان باستخدام صواريخ "أكثر تطورا" من تلك التي استخدمت في "وعد صادق 3"، وبمستوى أعلى من الدقة والفاعلية، مشددا على أن الهجمات المقبلة "ستكون أشد قوة بالاستفادة من التجارب السابقة وروح المبادرة".

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.