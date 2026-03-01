أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية في ظل تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية الحالية، مشددًا على عدم وجود أي تأثير على إمدادات الوقود أو أسعار الطاقة في السوق المحلي.

وأوضح "ناجي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الوزارة تطمئن الشعب المصري إلى استقرار منظومة الإمدادات، مؤكدًا أنه لا توجد أي تداعيات سلبية على قطاع الكهرباء أو القطاعات الحيوية الأخرى، وأن هناك خططًا واضحة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة خطة عمل ممتدة لأكثر من عام، ركزت على التحرك في مسارات متعددة للحفاظ على معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

واختتم المتحدث باسم وزارة البترول تصريحه بالتأكيد على جاهزية القطاع للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، في ظل متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.