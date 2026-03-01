المكتب الإعلامي لحكومة دبي: 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي

أكدت مطارات دبي وقوع حادث في مطار دبي الدولي عند منتصف الليل، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الإعلامي، عبر منصة إكس، إنه تم تفعيل فرق الاستجابة الطارئة على الفور حيث يتم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف: «أسفر ذلك عن وقوع 4 إصابات وتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة اللازمة لهم. وسيتم بث المعلومات المُحدّثة حال ورودها» .

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية أمريكية.

وتعيش المنطقة، على وقع تصعيد عسكري بدأ بهجوم عسكري إسرائيلي أمريكي على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات عسكرية على إسرائيل واستهداف مواقع عسكرية أمريكية.