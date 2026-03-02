القوات العراقية تعتقل متظاهرين أطلقوا الرصاص على القوات الأمنية في مظاهرات قرب الجسر المعلق

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الأحد بأن القوات الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من المتظاهرين قرب الجسر المعلق المتورطين بإطلاق النار على القوات الأمنية، وسيتم ملاحقة الآخرين بالطرق القانونية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أنه "في الوقت الذي تواصل فيه قواتنا الأمنية أداء واجباتها الوطنية بمهنية عالية والتزام تام بالقانون، تعرض عدد من منتسبيها إلى إطلاق نار وحرق كرفانات وإحدى العجلات من قبل بعض المتظاهرين على الجسر المعلق أثناء تنفيذ واجبهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام، حيث استخدم سلاح نوع مسدس في هذا الاعتداء وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وذكر البيان "نستنكر هذا الفعل الخطير الذي استهدف أبناء مؤسساتنا الأمنية خلال تأديتهم مهامهم الدستورية في حماية الممتلكات العامة وضمان سلامة المواطنين، ونؤكد أن القطعات الأمنية التزمت بأقصى درجات الانضباط العسكري وضبط النفس، ولم تلجأ إلى استخدام السلاح الناري رغم تعرضها لإطلاق النار".

وأكدت خلية الإعلام الأمني "نجدد دعوتنا إلى جميع المتظاهرين بضرورة الالتزام بالسلمية واحترام القانون والتعليمات النافذة، وأن القوات الأمنية ستتعامل وفق قواعد الاشتباك المعتمدة مع أي اعتداء يستهدف منتسبيها أو مؤسسات الدولة، وبما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون".

وخرج المئات من العراقيين من أنصار الأحزاب الشيعية في مظاهرات شعبية مساء اليوم؛ للمطالبة بالقصاص من القوات الأمريكية التي نفذت عملية اغتيال المرشد الإيراني علي الخامنئي بضربة جوية أمريكية-إسرائيلية.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا قبالة بوابة المنطقة الخضراء الحكومية عند الجسر المعلق من جهة حي الكرادة وسط بغداد، حاملين أعلام العراق وإيران والفصائل المسلحة وصوراً للمرشد الإيراني علي الخامنئي، بشعارات: "كلا أمريكا... كلا إسرائيل".

وحاول عدد كبير من المتظاهرين الاقتراب من القوات الأمنية العراقية المحيطة بمدخل المنطقة الخضراء، وردت عليهم باستخدام العصي والهراوات والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين وإنهاء المظاهرة، مما اضطر عدداً من المتظاهرين إلى الفرار من مكان المظاهرة.

وحاول المتظاهرون تجاوز الكتل الإسمنتية والأسلاك الشائكة للوصول إلى مبنى السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء الحكومية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم بالقوة للحيلولة دون وصولهم للحواجز الأمنية.

كان متظاهرون حاولوا في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، اقتحام المنطقة الحكومية شديدة التحصين التي تضم السفارة الأمريكية، وذلك عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منذ الليلة الماضية إغلاق مدخل المنطقة الخضراء الحكومية عند الجسر المعلق.