ترامب يدين في اتصال بالأمير بن سلمان الهجمات الإيرانية على بلاده

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا اليوم السبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعرب ترامب عن إدانة الولايات المتحدة "للهجمات الصاروخية السافرة التي تعرضت لها المملكة والتي تصدت لها دفاعات المملكة الجوية"، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وتأييدها "لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)

يذكر أن القوات الأمريكية والإسرائيلية بدأت صباح اليوم عمليات قتالية في إيران. وردّت إيران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.