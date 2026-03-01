ترامب: وافقت على التحدث مع القيادة الإيرانية الجديدة

بعد يوم على بدء الضربات التي استهدفت إيران وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ووضعت المنطقة على صفيح ساخن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية إن القيادة الإيرانية الجديدة تريد التحدث معه، وإنه يخطط لفعل ذلك.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة هاتفية من منتجعه مارالاجو لـ"ذي أتلانتيك": "يريدون التحدث، ووافقت على التحدث. لذا، سأتحدث معهم. كان ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك في وقتٍ أقرب. كان ينبغي عليهم أن يقدموا ما كان عمليًا وسهل التنفيذ في وقتٍ أقرب. لقد انتظروا طويلًا جدًا".

ولدى سؤاله عما إذا كان الحوار مع الإيرانيين سيحدث اليوم أو غدًا، قال ترامب: "لا أستطيع إخبارك بذلك"، مشيرا إلى أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة".

وأضاف ترامب لـ"ذي أتلانتيك": "معظم أولئك الأشخاص رحلوا. بعض الأشخاص الذين كنا نتواصل معهم رحلوا؛ لأنها كانت كبيرة – كانت تلك ضربة كبيرة. كان عليهم أن يفعلوا ذلك في وقت أقرب. كان بإمكانهم إبرام اتفاق. كان عليهم فعل ذلك في وقت أقرب. لكنهم تذاكوا أكثر من اللازم".

في السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية العمانية، عقب اتصال هاتفي بين كبار الدبلوماسيين في عمان وإيران، بأن إيران منفتحة على "أي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد واستعادة الاستقرار".

وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران تدعو إلى السلام، معتبراً أن الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على بلاده كان السبب في تصاعد حدة التوتر في المنطقة، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.