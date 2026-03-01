ترامب: إيران كانت ستحصل على سلاح نووي لو لم نشن العملية العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن إيران كانت ستحصل على سلاح نووي خلال أسبوعين لو لم تشن الولايات المتحدة العملية العسكرية الجارية.

وحول الهجوم الأمريكي على إيران، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "لو لم نفعل ذلك، لكانوا (الإيرانيون) حصلوا على سلاح نووي خلال أسبوعين. وعندها ما كان لأي من هذا أن يكون ممكنا".

وأضاف ترامب أنه "غير قلق على أسعار النفط أو تأثر مضيق هرمز"، موضحا أن: "الولايات المتحدة تعرف عدد الأهداف المتبقية".

وأوضح ترامب أن "48 مسئولا إيرانيا قتلوا في الهجوم الأمريكي".

وأضاف: "لا أشعر بالقلق حيال أي شيء. أنا فقط أفعل ما هو صائب. وفي النهاية، تنتهي الأمور إلى نتيجة جيدة".

كما ذكر ترامب لشبكة "سي إن بي سي" أن "العمليات العسكرية في إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد لها".