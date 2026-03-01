القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق فرقاطة إيرانية في خليج عمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إغراق فرقاطة حربية إيرانية في خليج عمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، خلال بيان نشرته عبر منصة إكس، إن القوات الأمريكية ضربت فرقاطة أمريكية من طراز "جمران" بداية "عملية الغضب الملحمي".

وأضافت القيادة خلال البيان، أن الفرقاطة تغرق حاليًا في قاع خليج عُمان عند رصيف ميناء تشابهار".

وكررت القيادة الأمريكية ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:"يجب على أفراد القوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري، والشرطة إلقاء أسلحتهم. أخلوا السفينة".

وبدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير، بتوجيه من ترامب.

وبدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.