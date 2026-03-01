الهند: اندلاع احتجاجات في عدة مناطق بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

خرج معزون من الشيعة إلى الشوارع في أجزاء مختلفة من الهند، من كشمير إلى كارناتاكا، اليوم الأحد، للتعبير عن غضبهم وحزنهم على وفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في ضربة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولقي خامنئي حتفه في غارة جوية على طهران، أمس السبت، خلال هجوم مشترك شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية مقتل خامنئي، اليوم الأحد، ما أثار موجة احتجاجات وحداد في أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وشهدت كشمير – التي يقدر عدد الشيعة فيها بنحو 5ر1 مليون، احتجاجات واسعة في مناطق لال تشوك وسيدا كادال وبودجام وبانديبورا وأنانتناج وبولواما، وفقا لما ذكره مسؤول محلي.