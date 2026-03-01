ألمانيا ترفع درجة الحذر الأمني لحماية المنشآت اليهودية عقب قصف إيران

عقب اندلاع الحرب الجديدة مع إيران، سادت مخاوف من انعكاس هذا التصعيد على الوضع الأمني في ألمانيا.

وحذر فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، من خطر وقوع هجمات، قائلاً لصحف "مجموعة فونكه" الإعلامية الألمانية اليوم الأحد:"بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يجب أن نفترض وجود تهديد متزايد للحياة اليهودية في ألمانيا".

وأضاف كلاين أنه يرى أن من المتوقع أن "تستخدم إيران شبكاتها داخل البلاد لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت يهودية وإسرائيلية خاصة بعد مقتل الزعيم الديني رأس النظام الإيراني علي خامنئي". وأردف: " لقد شهدنا مراراً في الماضي الآلية التي تربط بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة الهجمات على الحياة اليهودية في أوروبا".

من جانبه، دعا مارك هنريشمان، رئيس لجنة البرلمان الألماني للرقابة على الاستخبارات، إلى توخي الحذر. وقال السياسي المنتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي ،لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية:"لا يمكن استبعاد اتخاذ إجراءات انتقامية، بما في ذلك عبر خلايا إيرانية نائمة في أوروبا". وأشار إلى أن "النظام الإيراني أظهر مراراً في الماضي أنه يمارس إرهابه خارج حدوده أيضاً"، مؤكداً أن المنشآت الإسرائيلية واليهودية والأمريكية تحديدا تُعدّ منذ سنوات هدفًا لمثل هذه التهديدات، لكنه رأى في الوقت نفسه أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر بفضل إجراءات الحماية القائمة.

وصرحت وزارة الداخلية الاتحادية أمس السبت رداً على استفسار بهذا الشأن بأن "الأجهزة الأمنية على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات تقوم بتقييم وضع التهديد باستمرار بناءً على التطورات الحالية، وهي في حالة يقظة شديدة وتعمل على تعديل تدابير الحماية عند الضرورة". وأوضح متحدث باسم الوزارة أن حماية المنشآت اليهودية هي مهمة تقع بشكل أساسي على عاتق الولايات الألمانية.



