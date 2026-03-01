الجيش الأمريكي يعلن إغراق سفينة إيرانية في خليج عمان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، استهداف سفينة حربية إيرانية من طراز «جماران»، قائلة إنها «تغرق حاليا في قاع خليج عمان عند رصيف ميناء تشابهار.

ودعت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أفراد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري والشرطة إلى «إلقاء أسلحتهم».

وقبل قليل، أعلن الحرش الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»بأربعة صواريخ باليستية.

وقال في بيان مقتضب، نقلته وكالة «تسنيم»، إن «الضربات القوية التي تشنها القوات الإيرانية على الجيش الأمريكي دخلت مرحلة جديدة»، مشيرًا إلى أن «البر والبحر أصبحا أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمتجاوزين».

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع استمرار الغموض حول رد الفعل الرسمي للولايات المتحدة على هذا الهجوم.

فيما لم تؤكد القيادة المركزية الأمريكية، أو تنفي صحة مزاعم الحرس الثوري.

وفي وقت سابق، توعدت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون «بقوة وصلابة وبدعم الشعب».

وقالت إن «القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه خامنئي حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء»، وفق ما ورد في نص البيان الصادر عن الهيئة. كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن الانتقام لاغتيال خامنئي «سيكون ساحقا».

واليوم الأحد، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت بدأ عمله، مؤكدا أن جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن أداء واجباتها.