الكهرباء العراقية تعلن إعادة محطات الإنتاج للمنطقة الشمالية إلى العمل

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إعادة محطات الإنتاج للمنطقة الشمالية إلى العمل، فيما أشارت إلى أن العمل جارٍ على إعادة محطات بغداد والوسط والمنطقة الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن محطات الإنتاج للمنطقة الشمالية (نينوى، كركوك، صلاح الدين) أعيدت للعمل، باشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشئون النقل والتوزيع المهندس خالد غزاي المعاضيدي، وبالتنسيق مع مركز السيطرة الوطني، لافتة إلى أن العمل جار على إعادة محطات العاصمة بغداد والوسط والمنطقة الجنوبية.

وفي بيان ثان، ذكرت وزارة الكهرباء، أن "ملاكات محطة توليد كهرباء ذي قار المركبة، تمكنت من إعادة تشغيل الوحدتين الأولى Gt11 والرابعة Gt14 العمل، وجار العمل لاستعادة لتشغيل باقي الوحدات التوليدية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، انقطاع الكهرباء بشكل تام في جميع محافظات البلاد.

وقال المتحدث باسم الكهرباء العراقية، في بيان مقتضب، إن هناك انقطاعًا تامًا للمنظومة الكهربائية بعموم محافظات البلاد، مشيرًا إلى أنه جار التدقيق في الأمر ومعرفة الأسباب.

ولفت إلى العمل على إعادة المحطات والخطوط المنفصلة للعمل مرة أخرى.

وجاء الانقطاع، وسط تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة تواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لليوم الخامس على التوالي. حيث يعد العراق أحد الدول العربية التي تطالها هجمات إيرانية.