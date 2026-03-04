قوة دفاع البحرين: دمرنا 74 صاروخا و117مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

قالت قوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة استهدفت أجواء ومياه وأراضي المملكة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

ودعت قيادة القوة، في بيان، المواطنين والمقيمين الكرام التحلي بالمسؤولية الوطنية وانتمائهم الوطني المعهود، كما تُهيب؛ بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.

كما دعت مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تصوير العمليات العسكرية وتناقل الإشاعات والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.‏

وشددت على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.