أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوم على عنصر لحزب الله اللبناني في منطقة بيروت بلبنان.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إنه شنّ هجومًا على عنصر من حزب الله في منطقة بيروت، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقًا.

فيما قالت منصات إعلامية لبنانية، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الضاحية الجنوبية لبيروت. في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع، أن المستهدف في منطقة بيروت هو المسئول عن إدارة إطلاق النار لدى حزب الله.

ودخلت الساحة اللبنانية، على خط الحرب الراهنة، حيث يكثف جيش الاحتلال من غاراته ودعواته لنزوح السكان من جنوب لبنان، في أعقاب هجوم صاروخي شنه حزب الله، ووصف بأنه كان إعلانًا من الحزب بانخراطه في الحرب بشكل مباشر.