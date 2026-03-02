الجنود الأمريكيون الثلاثة القتلى سقطوا في هجوم إيراني على الكويت

قال مصدر مطلع إن الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في العملية التي استهدفت إيران كانوا جنودا من الجيش تم نشرهم في الكويت ضمن وحدة تشرف على الإمدادات والخدمات اللوجستية.

ولم يكن هذا الشخص مخولا بالتعليق علنا وتحدث لوكالة أسوشيتدبرس(أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته. وكانت شبكة إن بي سي نيوز وصحيفة واشنطن بوست قد أوردتا هذا التطور في وقت سابق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأحد مقتل ثلاثة من العسكريين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة. وهؤلاء هم أول الضحايا الأمريكيين في هجوم كبير قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يؤدي على الأرجح إلى مزيد من الخسائر في الأسابيع المقبلة.