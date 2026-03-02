وزير الخارجية الإيراني يحذر: مقتل خامنئي يفتح صندوق باندورا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة من أن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "يفتح صندوق باندورا خطيرا".

وكتب عراقجي في رسالة إلى الأمم المتحدة يوم الأحد أن مقتل المرشد الأعلى "يشكل خرقا جسيما وغير مسبوق لأهم المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول ".

ودعا مرة أخرى الهيئة الدولية ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على دورهما في عملية القتل.

وأضاف :"إن مثل هذا السلوك لا ينتهك المبادئ الراسخة للقانون الدولي فحسب؛ بل إنه يفتح بتهور صندوق باندورا خطيرا، مما يؤدي إلى تقويض أسس المساواة في السيادة واستقرار النظام الدولي."