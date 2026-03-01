جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تدمير مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «العشرات من مقاتلات سلاح الجو شنت موجة غارات أخرى، بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وبمشاركة هيئة العمليات، استهدفت العشرات من مقرات القيادة الرئيسية التابعة للنظام».

وأشار إلى أن مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي كان من ضمن المقرات المستهدفة، قائلًا إنه «كان يُستخدم كمركز قيادة وسيطرة يتولى الربط بين المستوى القيادي وقوات النظام الإيراني على الأرض، كما أشرف على عمليات القمع الوحشية ضد أفراد الشعب الإيراني»، بحسب تدوينته.

ولفت إلى تدمير مقر قيادة «ثأر الله»، الذي كان يُستخدم كمقر قيادة الدفاع عن طهران من التهديدات العسكرية، قائلًا إن «تدمير مقرات القيادة يلحق ضربة لمساعي النظام الإيراني للحفاظ على استقراره».

وقالت إسرائيل إنها شنت موجة واسعة النطاق من الضربات على وسط طهران اليوم الأحد، وتسعى للسيطرة على الأجواء فوق العاصمة، بعد أن نفذت القوات الجوية هجوما واسعا قتل الزعيم الأعلى الإيراني، مما أثار مخاوف من احتدام الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأضاف الجيش أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت ضربات على مدى اليوم المنقضي لفتح «طريق إلى طهران»، وقال الاحتلال إن غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران تم تدميرها.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني للصحفيين، إنه لا يزال هناك عدد كبير من الأهداف القائمة، بما في ذلك مواقع الإنتاج الصناعي العسكري. وأضاف: «لدينا القدرات والأهداف التي تدفعنا لنواصل العمل ما دام ذلك ضروريا».

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تفكر في نشر قوات برية في إيران، قال شوشاني، إن هذا الأمر «غير مطروح على الطاولة»، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حثا الإيرانيين على اغتنام الفرصة النادرة والإطاحة بقادتهم.