إسرائيل: استدعاء 100 ألف جندي احتياط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي احتياط لتعزيز الجاهزية في مختلف القطاعات، في إطار الحرب مع إيران.

وأوضح الجيش أنه تم الدفع بقوات في قيادة المنطقة الشمالية على طول الحدود، بما في ذلك جنوب سوريا ولبنان، مع تفعيل غرف عمليات في التجمعات السكانية لضمان سرعة الاستجابة وحماية سكان الجليل والجولان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي المنطقة الوسطى، جرى تعزيز القوات مع تركيز الجهود على العمل الهجومي لمكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب"، إلى جانب تقوية وحدات التدخل السريع والحماية في المستوطنات وعلى خط التماس.

أما في المنطقة الجنوبية، فتواصل انتشار الجيش دفاعاً عن محيط غزة، مع تعزيزات إضافية على الحدود الغربية والشرقية.