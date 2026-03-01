ارتفاع حصيلة سقوط صاروخ إيراني على إسرائيل لـ9 قتلى و48 مصابا

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة استهداف صاروخ إيراني لمبنى في مدينة بيت شيمش غرب القدس المحتلة إلى 9 قتلى و48 مصابا.

وتطلق طهران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، ردا على هجوم تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ السبت.

ونقلت القناة (14) العبرية (خاصة) عن الإسعاف الإسرائيلي إن حصيلة الصاروخ الإيراني الذي سقط على مبنى في بيت شيمش بوقت سابق اليوم، ارتفعت إلى 9 قتلى و48 مصابا.

ولفتت إلى أن المبنى انهار تماما.

وكانت الحصيلة السابقة للهجوم تشير إلى 9 قتلى و36 مصابا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 10 والمصابين إلى أكثر من 500 في إسرائيل، منذ أن بدأت إيران السبت الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول عربية، بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.