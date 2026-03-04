 ترامب: عودة أكثر من 9000 أمريكي إلى ديارهم من الشرق الأوسط منذ انطلاق عملية الغضب الملحمي - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 2:09 ص القاهرة
ترامب: عودة أكثر من 9000 أمريكي إلى ديارهم من الشرق الأوسط منذ انطلاق عملية الغضب الملحمي


نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 1:15 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منذ انطلاق عملية الغضب الملحمي (في إشارة إلى الحرب على إيران)، عاد أكثر من 9000 أمريكي إلى ديارهم سالمين من الشرق الأوسط.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «إذا كنت مواطنًا أمريكيًا في الشرق الأوسط وترغب في العودة إلى الوطن، يُرجى التسجيل لدى وزارة الخارجية عبر الموقع الإلكتروني Step.State.Gov».

وتابع: «ستقوم الوزارة بتحديد مكان وجودك، وستوفر لك خيارات السفر. نحن نوفر حاليًا رحلات طيران مستأجرة مجانية، بالإضافة إلى حجز رحلات تجارية، ونتوقع أن يزداد توفرها مع مرور الوقت».

واستكمل: «يمكن للمواطنين الأمريكيين الاتصال بفريق عمل وزارة الخارجية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم +1-202-501-4444».

 

