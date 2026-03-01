 هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ميناء صقر الإماراتي - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 5:46 م القاهرة
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ميناء صقر الإماراتي

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 5:39 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تعرض سفينة لهجوم قبالة ميناء صقر الإماراتي.

وأوضحت الهيئة التابعة للجيش البريطاني أن السفينة "أُصيبت بمقذوف تسبب في اندلاع حريق جرى إخماده".

وذكرت أن السفينة واصلت رحلتها، دون تحديد وجهتها أو الدولة التابعة لها.

ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

ويأتي ذلك في حين تتصدى وزارة الدفاع الإماراتية لهجمات بصواريخ ومسيرات قادمة من إيران، ضمن رد الأخيرة على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وصباح الأحد، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه "منذ بدء الهجوم الإيراني السبت تم رصد 165 صاروخا باليستيا تم إطلاقه من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخا، فيما سقط 13 في مياه البحر".

