الحرس الثوري الإيراني: أي تحرك في الشارع يخل بالأمن سيعتبر تعاونا مع العدو

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، من أن أي تحرك في الشارع يخل بالأمن سيعتبره تعاونا مباشرا مع "العدو".

وقال جهاز استخبارات الحرس الثوري، في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: "نظرا لمخطط العدو الغاشم لتنفيذ عمل إرهابي وإثارة الشغب في الشوارع كخطوة تالية لتفجير بعض المواقع العسكرية والأمنية، فإن أي تحرك يخل بالأمن سيعتبر تعاونا مباشرا مع العدو، وسيواجه بحزم من استخبارات الحرس الثوري"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين إلى السيطرة على الحكومة بعد أن تنتهي الحملة العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، السبت.

قالت إسرائيل إنها شنت موجة واسعة النطاق من الضربات على وسط طهران، اليوم الأحد، وتسعى للسيطرة على الأجواء فوق العاصمة، بعد أن نفذت القوات الجوية هجوما واسعا أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف جيش الاحتلال أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت ضربات على مدى اليوم الماضي لفتح "طريق إلى طهران"، زاعما أن غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران تم تدميرها.

كما بدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.